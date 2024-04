México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy probable que los “encapuchados” que detuvieran a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, se trate de un montaje del crimen o de la derecha.

“Es muy probable que sea un montaje. ¿Encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar? Todos los que andábamos por los caminos de México nos paran, nos entregan sus escritos, se quejan, hay reclamos cuando no son atendidos… Están muy desesperados, no sé que están viendo”, dijo López Obrador la mañanera de este lunes 22 de abril en Palacio Nacional.

López Obrador fue cuestionado sobre el incidente en el que ayer se vio involucrada la candidata presidencial de Morena en Chiapas, e instruyó a poner la imagen en las pantallas de la mañanera.

“Todos los candidatos tienen protección. (Elementos del Ejército que cuidaban a Sheinbaum) se acercaron, vieron que no estaban armados y estuvieron nada más pendientes. Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país. En las carretas, los paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Argelia, o 30, me están parando”, dijo.

Al cuestionarle si estuvo en peligro la candidata de Morena, López Obrador comentó que la integridad física de Sheinbaum Pardo no estuvo en riesgo, y aseguró que se trató de un montaje realizado por el crimen organizado o por integrantes de la oposición.

“Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en la que se trasladaba Claudia, eso puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”, manifestó.

“Es el amarillismo, la propaganda, no les funcionó lo de narcopresidente, se gastaron como 5 millones de dólares solo en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía a que no lloviera y ya llovió ayer; están apostando a la violencia, andan zopiloteando y nada les está funcionando”, señaló.

Mencionó que el equipo de seguridad de la aspirante presidencial reportó que los encapuchados no iban armados.