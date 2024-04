Javier May, usaba en sus traslados de campaña una Suburban Tahoe High Country, placas WMD639B, lujoso auto cuyo precio ronda los 5 millones de pesos.

México.- Como “un pecado social”, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el que los candidatos a cargos de elección popular se trasladen en autos de súper lujo e incluso adelantó que no van a ganar.

“No puedo opinar, pero si llega un candidato con una camioneta que vale cinco o seis millones de pesos no va a ganar, no creo que la agente lo apoye”.

Pero al opinar así, al presidente se le olvida que en el pasado mes de marzo, Lorena Beaurregard de los Santos, candidata a gobernadora de Tabasco de la alianza PAN-PRI, acusó a Javier May, candidato de Morena al gobierno tabasqueño, de utilizar la camioneta de un contratista del Tren Maya para hacer los recorridos de su campaña en el estado.

“Javier May Rodríguez no tiene ninguna autoridad moral para hablar de austeridad y menos para hablar de honestidad cuando en su campaña viaja como nuevo rico, utilizando camionetas de super lujo proporcionadas por contratistas que se han visto favorecidos con contratos del Tren Maya”, afirmó la abanderada de oposición en un comunicado.

Afirmó que el ex secretario del Bienestar, Javier May, usa en sus traslados de campaña una Suburban Tahoe High Country, placas WMD639B, lujoso auto cuyo precio ronda los 5 millones de pesos, que es propiedad del empresario Esdras Taracena Gómez, contratista del Tren Maya.

Este día en conferencia de prensa, López Obrador fue cuestionado sobre candidata a presidenta municipal de Quecholac, en Puebla, del Partido Social de Integración Guadalupe Martínez quien ha sido criticada por realizar un video en sus redes sociales en el que se encuentra a bordo de un Lamborghini.

Al señalar que no podía hablar sobre partidos, el presidente dio un consejo a los candidatos: “que no sean presumidos, fantoches, que es pescado social la ostentación, la opulencia. Pescado social habiendo tanta pobreza, imagínese quien presume de un carro, no puedo decir la marca, a un avión privado o una mansión”.

“El que quiere hacer dinero, presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa, no al servicio público”, criticó López Obrador.