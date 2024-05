México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México aporta más dinero que Estados Unidos para programas sociales en los países en donde hay más migración.

Informó que su gobierno destina 3 mil 500 millones de dólares para atender el fenómeno migratorio.

En la conferencia de prensa mañanera, cuestionó que Estados Unidos destine más recursos para la guerra en lugar de apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe.

“Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato.

Nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión, que no gasto. De 3 mil 500 millones de dólares atender el fenómeno migratorio”.

“Tuvimos una crisis en diciembre, esto es en la frontera norte, llegaron a haber 12 mil migrantes y ha habido una reducción del 50% hasta ahora, sin embargo, tenemos que estar muy pendientes porque este es un tema de la agenda política en la campaña presidencial, de ahí nada más estoy escuchando”, afirmó.

El presidente López Obrador reconoció que los migrantes son víctimas de la delincuencia y que sufren extorsiones y secuestros porque hay redes de transportistas que los llevan a la frontera en camiones y hay accidentes.

Rechazó que en 2019 haya endurecido endurecido las políticas migratorias por presiones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

-“Yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente. El presidente de México actúa con libertad. No es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó”, dijo.