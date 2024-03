Cuernavaca, 26 de febrero de 2024.- Una campaña negra digital en contra de la candidata de Morena a la Gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, con un gasto de 17 millones de pesos, fue denunciada públicamente por Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal y representante de ese partido ante el INE.

“Hemos detectado desde la intercampaña, y un poco antes, un gasto excesivo de la candidata de la oposición, por 17 millones de pesos. Hemos hecho un análisis exhaustivo de las redes sociales y tienen alrededor de 25 páginas de Facebook en donde se dedican a atacar a nuestra candidata Margarita González, a la par de que tienen otras páginas de Facebook donde se dedican a alabar o enaltecer a Lucía Meza.

“Esta semana vamos a estar presentando en el INE, en México, una demanda en la Unidad Técnica de Fiscalización para que se realice una investigación profunda porque de lo que nosotros hemos detectado están estos 17 millones de pesos, pero consideramos que hay un gasto más allá de esto, tal vez del doble de esta cantidad”, expresó el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.

Las páginas de Facebook, dijo, no están verificadas y tienen pautas comerciales pagadas por personas morales.

“Detectamos algo muy grave porque varios pagos o varias aportaciones son algo que en materia electoral se llama ‘aportaciones de ente prohibido’, que son a través de personas morales, esto está prohibido totalmente y es una causa grave que le va a costar a Lucy Meza porque está violando la Ley.

“Alguien que se traiciona a sí misma quiere traicionar a los morelenses, quiere engañarlos, quiere usar esta guerra sucia porque ella sabe que no hay aceptación de su candidatura, la gente no ve bien la traición, la gente no ve bien el oportunismo y eso nosotros lo vamos a estar denunciando muy claramente”, comentó Gutiérrez Luna.

Algunas de las `páginas de Facebook detectadas, aseguró el diputado federal, cambiaron su nombre luego de que Lucía Meza abandonara Morena para convertirse en la candidata de la oposición.

“Vemos identidad en las cuentas, vemos cuentas que al mismo tiempo que atacan a Margarita González, al mismo tiempo alaban a Lucy Meza, pero además tienen identidad en la persona que realiza el descargo, es decir, el pago, tiene incluso algunos correos electrónicos similares en estas páginas.

“Vemos otras tantas páginas que tenían un nombre y que fueron modificados estos nombres después de que Lucy Meza tomó la decisión de irse a la oposición, a la derecha, y les cambiaron el nombre para poder de alguna manera ellos sustentar estos ataques. Tenemos el gasto que está documentado y que es oficial de Lucy Meza, de 1 millón 753 mil al que habrá que adicionarle estos 17 millones que hemos dicho”, expresó.

El representante de Morena ante el INE cuestionó el origen de los recursos destinados al pago de la campaña en contra de Margarita González.

“Tenemos varias preguntas importantes que se van a resolver: “¿de dónde salen esos 17 millones de pesos? ¿Quién le está metiendo ese dinero, más allá de que s3 trata de un gasto ilegal y de una aportación de persona prohibida, cuáles son los intereses que Lucy Meza está empeñando desde ahorita en Morelos? ¿Quiénes son sus patrones que le están metiendo ese dinero y a cambio de qué? ¿De seguir empeñando el futuro de los morelenses? ¿Es lo que ella pretende? De ninguna manera lo vamos a permitir

“Nuestra candidata Margarita González es una persona íntegra, es una persona con principios, es una persona que está haciendo su trabajo políticamente correcto, es una persona que garantiza que en Morelos el rumbo sea un rumbo por el bien de las y los morelenses y por eso nosotros, nuestro trabajo, nuestra Comisión y el encargo que tenemos a nivel nacional es denunciar esto, darle seguimiento, llegar a sus últimas consecuencias y evitar que se siga manipulando, o se pretenda manipular a través de redes sociales a la gente”, dijo.

De acuerdo con el diputado federal, la campaña negra no ha afectado la preferencia de Margarita González entre el electorado morelense.

“Esto que acabamos de denunciar, estas ilegalidades, no le han quitado un solo punto a nuestra candidata, vamos a ganar y vamos a ganar con contundencia, pero tampoco vamos a permitir que se abuse así, que se viole la Ley Electoral”, expresó.

Hasta el momento, la candidata de oposición, Lucy Meza, no se ha pronunciado sobre estos señalamientos.