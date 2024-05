Acapulco, Guerrero.— Por ser una mujer de lucha, trabajo y propuestas serias, Abelina López Rodríguez, abanderada de la coalición Morena-PT-PVEM por la presidencia municipal de Acapulco, recibió la adhesión de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano.

La Comisión conformada por jóvenes y mujeres hicieron su renuncia pública al partido naranja ante diversos actos de señalamientos, violencia política en razón de género e imposiciones de los personajes de «la vieja política».

La ahora ex militante de Movimiento Ciudadano, Brenda Baza Sánchez, mencionó que tomó la decisión de abandonar el partido naranja «al ver que me iba a representar el candidato que simplemente genera odio hacía las mujeres, es lo que está haciendo a la maestra Abelina, él a mí no me representa», dijo. Además, de estar cansados de que se les utilice únicamente para la pega de calcas y no se les tomara en cuenta como militantes.

Agregó que cuando fue víctima de violencia política en razón de género, fue a la instancia correspondiente a denunciar, pero no le dieron solución ni apoyo. «siempre se negaron, no me contestaban las llamadas, de Movimiento Ciudadano no tuve el apoyo y es por eso que tomó la decisión de sumarme al proyecto de la maestra Abelina», señaló.

En su participación, Heriberta de Jesús Roque, mencionó que su adhesión se deriva a la confianza en el proyecto de la candidata, «una mujer que trabaja, que lucha, no es como aquellos que están allá generando un tema de odio; nosotros merecemos a una persona digna y esa persona es Abelina López Rodríguez», enfatizó.

María Ortiz Germán, dio a conocer que durante su estadía en el partido naranja no fueron tomados en cuenta para la toma de decisiones, «nunca nos notificaron de nada, por eso estamos aquí, porque aquí sí tenemos apoyo», dijo.

Coincidieron que el proyecto de continuidad que abandera Abelina López Rodríguez se basa en respeto, honestidad y propuestas en beneficio de las y los acapulqueños, y no de estar atacando a los demás candidatos.

El coordinador de campaña, Alejandro Díaz López dio la bienvenida a los ahora ex integrantes de la Comisión Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano Acapulco.

Aurelio Castañeda, llamó a la concordia y respeto entre partidos políticos porque «Acapulco requiere de soluciones no de confrontación, nuestra candidata y nosotros como Comisión Política exhortamos a todas las fuerzas que están en la competencia política para que nos conduzcamos con respeto entre todos», señaló.

Por su parte, Ramón Silva Santos, llamó a la madurez política para presentar propuestas y no hablar en sus discursos 100 veces de Abelina López Rodríguez, o decir que harán señalamientos ante la institución correspondiente y solamente quedan en palabras, «que ya dejen esa guerra sucia; el pueblo ya va perfilando una preferencia y se van a seguir dando estás adhesiones», finalizó.

Estuvieron presentes los ex militantes de Movimiento Ciudadano, Sergio Arce Santiago, Carlos Villas Arrazola e Israel Antúnez Hernández. Además de los integrantes de la comisión; Lloyd Walton Álvarez, Aurelio Castañeda, Oscar Chávez Rendón y Ramón Silva Santos.