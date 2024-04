Conrado Hernández fue asesinado junto a su esposa y su hijo de seis años, en un hecho que se intentó hacer pasar por un accidente

Chilpancingo, Guerrero, 12 de abril de 2024.- A un año del asesinato del coordinador regional de Antorcha Campesina, Conrado Hernández Domínguez, su esposa Mercedes Martínez y su hijo de seis años Vladimir Tlacaelel Martínez, miembros de la organización se congregaron en la plazoleta Unidos por Guerrero para exigir justicia.

La familia fue asesinada en circunstancias que aún demandan esclarecimiento, y los restos fueron hallados en un aparente accidente automovilístico cerca de Chilpancingo.

Los antorchistas han anunciado una marcha programada para el 14 de abril en Chilpancingo, según informó Cromática, reforzando su llamado a las autoridades para que capturen a los responsables intelectuales y materiales del triple homicidio.

Además, manifestaciones similares se han llevado a cabo en Ciudad de México, Puebla y Veracruz, donde los manifestantes han formado cadenas humanas y realizado actos públicos para llamar la atención sobre el caso y la violencia que persiste en la región.

Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista, criticó la inacción y la aparente impunidad que rodea el caso y otros asesinatos en Guerrero.

Durante una protesta en la capital, a las afueras de Palacio Nacional durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Aguirre Enríquez expresó el dolor y la frustración de la comunidad.

“Estamos luchando para que no se vuelva normal el asesinato, para que no nos acostumbremos a las desapariciones como si no valiera nada la vida humana”, dijo.

Según el movimiento, el año pasado se registraron más de mil cuatrocientos asesinatos en Guerrero, y reclaman que no se ha logrado detener a ningún culpable.

El movimiento exige que el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, y el gobierno federal, realicen investigaciones exhaustivas y científicas para determinar las verdaderas causas del fallecimiento de Hernández Domínguez y su familia, y que se persiga a los culpables con todo el peso de la ley.