Morelos.— El Obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, n ha podido emitir su declaración ministerial porque aún permanece bajo los efectos de los narcóticos que presuntamente le suministraron, aseguró el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.

«No está bien, sigue bajo los efectos de tremendas drogas que le han dado, no puede hablar bien, yo he hablado por teléfono con él, no está bien, no puede articular bien las palabras y alguna idea, todavía», informó el también Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Agregó que confía en la Fiscalía General del Estado de Morelos y aseguró que cree en la versión del secuestro exprés.

«La Fiscalía lo que ha dicho públicamente es que fue un secuestro exprés”. -¿Usted confía en ese dictamen, Obispo? “Nosotros, de alguna manera, tenemos que confiar en las instituciones y en lo que deben hacer», respondió.

El Obispo Salvador Rangel fue dado de alta del hospital privado donde se encontraba en Cuernavaca y trasladado desde el pasado jueves a su domicilio.

A casi una semana del alta, las investigaciones sobre lo sucedido permanecen detenidas debido a que no ha brindado su declaración ministerial.

Aunque el Fiscal Uriel Carmona informó a medios que se trató de un secuestro exprés, el Comisionado de Seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que Monseñor Rangel entró de manera voluntaria, acompañado de un hombre, al motel donde fue encontrado.

«Yo, lo único que puedo decir es que ha hecho declaraciones que no le corresponden. Es lo único que puedo decir», expresó Castro Castro sobre las declaraciones del Comisionado.

La Fiscalía de Morelos informó que hasta el momento la Carpeta de Investigación del caso continúa en manos la Fiscalía de Personas Desaparecidas y no en la Fiscalía Antisecuestros.