Guerrero.- Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, dijo estar en contra de la reelección pero dijo durante un mitin en la Costa Grande de Guerrero que busca conseguir otro periodo en la Cámara de Senadores.

“¿Se acuerdan cuando nos tumbaron la candidatura a gobernador? ¿Y qué creen, que estoy enojado o que estoy contento? Contento, estamos contentos porque por primera vez tenemos a la primera mujer gobernadora, Evelyn Salgado Pineda”, expresó.

“Cómo me iba yo a enojar, al contrario, gracias INE, gracias Tribunal por lo que hiciste. Qué padre no estará orgulloso y contento del éxito de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo?”, expresó el senador que busca la reelección en el Senado.

“No fui gobernador y me quedé como senador, aunque sea. Y ahora, para coraje de los contras que nada les embona, dicen: ‘otra vez Félix’. Yo soy enemigo de la reelección y voy a ser senador para luchar contra la reelección, que no haya reelección y que no haya plurinominales”, agregó al destacar que salió “hasta arriba” en la encuesta de su partido.

Salgado Macedonio llamó apoyar el “segundo piso de la Cuarta Transformación” e insistió en que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía.