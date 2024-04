Ya se perdieron seis años con el actual gobierno de Morena en Tabasco. Los hacedores de cultura y arte viven de la indigencia. ¿Hace falta más para darse cuenta?

Tabasco.- Javier May, candidato a gobernador de Tabasco por el oficialista partido Morena, ya se siente y actúa como gobernador, pero como gobernador priista. Las conductas del pasado: la simulación, la soberbia, la exclusión y la necedad van a guiar lo que sea que sea su futuro gobierno.

Cuando gobernaba la derecha que, al parecer no lo ha dejado de hacer, pues se mantiene la forma ordinaria de responder a segmentos de la sociedad que no se alinean (hablando en términos mafiosos) con la parte oficial. Esa forma de responder a la gente que contraviene sus intereses y acuerdos, es muy simple: se deben aplastar, difamar, excluir, y maltratar hasta que se alineen.

La forma priista de ignorar y aplastar la inconformidad de la gente, era y sigue siendo usada por los morenistas: se trata de invisibilizar a segmentos sociales incómodos por medio de la simulación de acciones, y cuando eso no funciona, siempre queda la efectiva amenaza.

En México, es la simulación y no la corrupción es el mayor cáncer que todo corroe. Se simula incluso que se combate la corrupción. La farsa, la mentira, la manipulación, son formas de gesticulación. “El gesticulador”, la obra teatral de Rodofo Usigli, 1938, nos lo recuerda siempre. La mediocridad, la ambición y la falta de valores auténticos, obliga a algunos a manipular los hechos, adornarlos o recrearlos para que “la cruda realidad” que se vive no sea tan desoladora.

Todo esto fue lo que hizo Javier May este sábado. Como el pasado domingo el candidato oficialista despreció la invitación que le hicieron los auténticos hacedores y promotores de arte y cultura del estado para que acudiera a su Primera Asamblea Estatal de Cultura y Derechos Culturales, para escuchar lo que tienen que decir y además, escuchar las propuestas del candidato, ordenó que para quitarse ese mal sabor de boca, este sábado hicieran su propio acto simulado de “encuentro con la comunidad” cultural de Tabasco.

El candidato de Morena muestra orgulloso su gusto por «el arte«

A ese evento simulado donde su equipo de campaña rentó un salón y pagó toda la organización, de manera simulada, asistieron militantes de Morena, políticos, delegados municipales, busca chambas, aficionados y público diverso; también se vieron por ahí uno que otro desbalagado y complaciente hacedor artístico que ahora milita en Morena como antes lo hicieron en el PRI o PRD. Estuvieron ahí porque May “es el bueno”, dicen, y no quieren no salir en la foto.

En cambio, a la Primera Asamblea Estatal de Cultura y Derechos Culturales realizada por el Colectivo Tabasco Cultura en un auditorio de la UJAT, no quiso asistir don May porque es como López Obrador, dicen que dijo su jefe de prensa. “Tiene que cuidar su futura investidura”.

La Asamblea hecha por el Colectivo Tabasco Cultura fue democrática y libre. Sus integrantes la hicieron con recursos propios y haciendo lo que mejor saben hacer: gestión y promoción cultural y social. Allí participaron los auténticos hacedores de arte y cultura. ¿Por qué éstos son auténticos y los otros no? Porque su vida toda la han dedicado a la producción de objetos artísticos y a la promoción y gestión cultural. No son burócratas, ni políticos, ni cabilderos, ni militantes de partidos; son artistas, académicos, profesores, cronistas, artesanos, escritores, actores, danzantes, etc., a todos ellos despreció y maltrató el candidato May, y para que no quede duda, lo volvió a repetir este sábado.

Asamblea de hacedores de Arte y Cultura de Tabasco

¿Qué sigue? Lo que sigue es un candidato que se convierte en gobernador por la inercia de López Obrador pero sin ideas originales ni autoridad moral propia. Ganar no lo es todo, aunque parezca.

Lo que sigue son otros seis años perdidos culturalmente para Tabasco. Don May promete que al frente de los asuntos culturales de Tabasco no va estar alguien sabio, sensato, buen administrador, ni mucho menos, bien preparado. Lo que promete es más de lo mismo, pero un poco peor.

Es muy preocupante que el candidato que promete transformación, tenga conductas bastante retrogradas, del pasado abusivo. Negarse a escuchar y atender a los hacedores de arte y cultura originales, por simple necedad y prejuicios, no dibuja el perfil de alguien que pueda llegar a ser mejor persona, mucho menos, mejor gobernante.

Javier May con militantes y simpatizantes de Morena.

Pero lo peor de don May, no solo es el comportamiento patanesco y pendenciero como el que tuvo al excluir y maltratar a los creadores tabasqueños porque les tiene miedo, porque son críticos. Lo peor es que pretenda suplantarlos con una simulación grotesca de “comunidad cultural” inventada por su equipo de campaña para invisibilizarlos, negarlos.

Ya se perdieron seis años con el actual gobierno de Morena en Tabasco. Los hacedores de cultura y arte viven de la indigencia. El desastre y el abandono cultural están por todas partes. ¿Qué más hace falta para que se den cuenta? Lo peor para Tabasco en la cultura está porvenir.