Refuta el ex gobernador las acusaciones sobre la postulación afromexicana del candidato de Movimiento Ciudadano



Chilpancingo, Guerrero, 19 de abril de 2024. En entrevista, el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, abordó las controversias surgidas en torno a la campaña del candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, Mario Moreno Arcos. Astudillo desestimó las acusaciones sobre una supuesta orden del Instituto Nacional Electoral (INE) para suspender la campaña de Moreno, asegurando que no existe tal mandato y que el asunto sigue en revisión.

Astudillo subrayó la importancia del pueblo afro-mexicano en Guerrero y mencionó su apoyo histórico a este grupo durante su mandato. Declaró que detrás de los cuestionamientos a la candidatura de Moreno, subyacen intereses políticos específicos, insinuando la participación de Manuel Añorve, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, en lo que él describe como tácticas de intimidación.

«La mano de Manuel Añorve sin duda también está ahí. Yo mi pregunta que me he venido haciendo en los últimos tiempos ha sido muy clara, muy precisa, ¿qué tanto miedo, qué tanto interés de detener a Mario Moreno hasta en la mesa, hasta en los tribunales para que no llegue al día de la elección?», expresó el ex mandatario.

Moreno busca acreditar su postulación afromexicana por autoadscripción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta acción surge tras la suspensión promovida por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, basándose en el Acuerdo 625 del INE, que establece la autoadscripción a grupos afromexicanos mediante una declaración jurada.

La vocera de la campaña de Moreno, Erika Lührs Cortés, ha acusado directamente a Añorve y su equipo de estar detrás de una campaña de difamación para influir en el proceso electoral. Según Lührs, hay evidencia de que individuos asociados con Añorve están involucrados en estos intentos de desacreditar a Moreno, quien actualmente se posiciona en segundo lugar en las encuestas para la elección del 2 de junio.